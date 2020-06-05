Ata tohumları toprakla buluşmaya devam ediyor
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Ata tohumları toprakla buluşmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi doğal ve sağlıklı ürünleri sofralarla buluşturmak için arazilerine sebze-meyve dikimi yaptı.

Ata tohumları toprakla buluşmaya devam ediyor
05.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:42

Aydın Büyükşehir Belediyesi doğal ve sağlıklı ürünleri sofralarla buluşturmak için arazilerine sebze-meyve dikimi yaptı.

Elde edilecek ürünleri Halk Ege Et marketlerinde vatandaşlarla buluşturacaklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Ata Tohumu Projesinden elde ettiğimiz fideleri dikerek, tonlarca ürün elde edeceğimiz üretim aşamasına geçtik" dedi.

Kırsal kalkınma projelerinin öncüsü olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara doğal ve sağlıklı yerel ürünler ulaştırmak için yaptığı yatırımlarına yeni bir boyut ekledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki kendi tarım arazilerinde, on farklı sebze ve meyve çeşidinin dikimi yapıldı.

Sürdürülebilir üretim modellerini ön plana alma düşüncesinden yola çıkarak Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla hayata geçirilen ve 2014 yılından bu yana devam eden Ata Tohumu Projesi'nden elde edilen fideler Büyükşehir Belediyesi'nin arazilerinde üretime dönük olarak kullanılıyor. Kış aylarında serada yapılan üretim, yaz aylarında da geniş arazilerde yapılmaya başlandı. Birçok kesimin tercihi olan doğal, genetiğiyle oynanmamış bu sebze ve meyvelerinin üretimi, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi topraklarında yapılıyor.

Sağlıklı ürünler Halk Ege Et marketlerinde raflarda yerini alacak

Büyükşehir Belediyesi'nin ziraat mühendisleri tarafından kontrol edilen tarlalardan elde edilecek sağlıklı, mineral ve vitamin bakımından zengin ve lezzetli ürünler, 13 şubesi bulunan Halk Ege Et marketlerindeki raflarda yerini alacak.

"Tarımın başkenti Aydın"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özlem Çerçioğlu, "Kırsal kalkınmaya verdiğimiz önemi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Ata Tohumu projesinden elde ettiğimiz fideleri dikerek, tonlarca ürün elde edeceğimiz üretim aşamasına geçtik. Sürdürülebilir tarımın temellerini attığımız bu proje ve vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle bugün binlerce dönüm araziye Ata Tohumu ekilmesini sağladık. Geçmişinden ilham aldığımız, binlerce yıldır Büyük Menderes nehrinin suladığı bereketli topraklarıyla bir tarım kenti olan Aydın, Türkiye'de artık üreten belediyeciliğin de başkenti konumundadır." dedi.

"Sağlıklı ve güvenilir besinler insan hakkıdır"

Sağlıklı ve güvenilir gıdayla beslenmenin temel insan hakkı olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, "Gıda zinciri bazı tekellerin kar hırsı nedeniyle artık insanlığa zarar vermektedir. Bu zinciri kıracak, küçük ve orta ölçekli çiftçiye üretim gücü katacak, vatandaşa ise sağlıklı gıdayı ulaştıracak ve örnek modeller sunacak olanlar bizleriz. Bu sorumlulukla, sayısını 13'e çıkardığımız güvenilir Halk Ege Et marketlerimiz aracılığıyla, 'İyi Tarım'la tohumdan sofraya uzanan yolda aracıları aradan çıkarttık ve vatandaşa kaliteli ürünleri düşük maliyetle ulaştırdık. Buna mis gibi doğal sebze ve meyveleri de ekleyerek Halk Ege Et marketlerinde gıda çeşitliliğini de artırmış oluyoruz. Bu ürünlerimizi ziraat mühendislerimizin kontrolü altında üretiyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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