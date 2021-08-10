ATA TOHUMLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN SOFRALARINDA
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ATA TOHUMLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN SOFRALARINDA

ATA TOHUMLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN SOFRALARINDA
Habermetre - Haberler | Toplum

10 Ağustos 2021, Salı HaberlerTopraktan sofralara...Gölbaşı Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla ürettiği ata tohumlarından yetiştirdiği mahsulleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşıyor.

10 Ağustos 2021, Salı Haberler

Topraktan sofralara…

Gölbaşı Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla ürettiği ata tohumlarından yetiştirdiği mahsulleri ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşıyor…

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, daha sağlıklı bir nesil haline getirmek için unutulmaya yüz tutmuş olan yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla mahsullerimizi ve fidelerimizi Gölbaşılı vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz" diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ata tohumlarımız ile yetiştirdiğimiz mahsullerimizi Paylaşım Noktası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Ben çiftçilerimizden şunu rica ediyorum. Lütfen ata tohumumuza sahip çıkalım. Gelecek nesillerimiz için ata tohum çok önemli. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek. "

'İhtiyacın Yoksa Atma, Paylaş'

Giyimden eşyaya kadar her türlü malzemenin mağazada sergilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Ramazan Şimşek "Her yaşta ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası'na verilen ürünler, görevliler tarafından temizlendikten ve hijyen kurallarına uygun hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor" dedi. "İhtiyacın yoksa atma, paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanyanın hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılaştığını da aktaran Ramazan Şimşek "Kampanya dahilinde vatandaşlarımız, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası'na veriyor. Bu sayede hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü oluşuyor. Bizlere 485 53 36-38 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz. Sizde atmayın paylaşın" çağrısında bulundu.

Kaynak: Habermetre

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