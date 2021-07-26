Ata tohumları, Halk Ege Et tezgahlarında yerini aldı
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Ata tohumları, Halk Ege Et tezgahlarında yerini aldı

Ata tohumları, Halk Ege Et tezgahlarında yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ata Tohumlarından üretilen sağlıklı sebze ve meyvelerin gelecek nesillere aktarılması projeleri yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları bu sebzelerle buluşturuyor.

Ata Tohumlarından üretilen sağlıklı sebze ve meyvelerin gelecek nesillere aktarılması projeleri yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları bu sebzelerle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin üretim alanlarında geleneksel yöntemlerle üretilen yaz ürünleri, yine Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Halk Ege Et'te vatandaşların beğenisine sunuldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aroması ve tadı akıllardan çıkmayan sebzeler için bütün vatandaşları Halk Ege Et marketlerine beklediklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın ve İzmir'de 15 şubesi olan Halk Ege Et'te sağlıklı, ekonomik, kaliteli, hijyenik et ve et ürünlerinin yanında Ata Tohumlarından üretilen sağlıklı sebzeleri de vatandaşlarla buluşturuyor. Sandıklarda saklanan tohumlardan üretilen Aydın karası patlıcandan Bozdoğan acı biberine, pembe domatese geleneksel yöntemlerle üretilen sebzeler satışa sunuldu. Özellikle kendi çocukluklarında tadına bakıp unutamadıkları aromayı ve tadı çocuklarına da tattırmak isteyen ailelerin tercih ettiği sebzeler, lezzet düşkünlerinin de vazgeçemedikleri arasında.

"Tohum almayı unutmayın"

Başkan Özlem Çerçioğlu hasadın hemen ardından taze taze Halk Ege Et marketlerine getirilen sebzeleri Aydınlılarla ve İzmirlileri buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ederken "Sağlıklı gıdaya ulaşmak herkesin hakkı. Geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz Ata Tohumlarından sebzeleri özellikle çocuklarımız için üretiyoruz. Bizlerin bildiği tatları onların da tatmalarını istiyoruz. Bunun yanında bu sebzeleri satın alan vatandaşlarımızın alacakları tohumları kendi bahçelerinde, balkonlarında yaşatabileceklerini de hatırlatmak isteriz" dedi. - AYDIN

Ata tohumları, Halk Ege Et tezgahlarında yerini aldı
Ata tohumları, Halk Ege Et tezgahlarında yerini aldı
Ata tohumları, Halk Ege Et tezgahlarında yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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