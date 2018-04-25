Ata Tohumları Devlet Güvencesinde
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saraçoğlu, ata tohumlarına devletin sahip çıktığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda bir vatandaş, gerek sebzede gerek meyvede tohumunu tarım il müdürlüklerine gittiğinde oradan rahatlıkla tedarik edebilecek.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saraçoğlu, ata tohumlarına devletin sahip çıktığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda bir vatandaş, gerek sebzede gerek meyvede tohumunu tarım il müdürlüklerine gittiğinde oradan rahatlıkla tedarik edebilecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com