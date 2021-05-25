Ata Tohum Derneği üyeleri, Bala'da fideleri toprakla buluşturdu
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Ata Tohum Derneği üyeleri, Bala'da fideleri toprakla buluşturdu

Ata Tohum Derneği üyeleri, Bala'da fideleri toprakla buluşturdu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ata Tohum Derneği üyeleri, Ankara'nın Bala ilçesinde, ata tohumundan üretilen fideleri toprakla buluşturdu.

Ata Tohum Derneği üyeleri, Ankara'nın Bala ilçesinde, ata tohumundan üretilen fideleri toprakla buluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu dernek üyeleri, ilçeye bağlı Sarıhüyük Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Hasan Burak Yıldız'ın ailesinin bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler, biber ve domates fidelerini toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Kerem Korkmaz, Büyükşehir Belediyesinin kendilerine fide desteğinde bulunduğunu, ata tohumlarından da fideler ürettiklerini belirtti.

Tarım gönüllüsü olduklarını aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Biz buradayız, kırsalı gençliğin dinamiğiyle yeşertiyoruz. Etkinliğimize hukuk, tıp, mühendislik, siyaset bilimi, ziraat gibi farklı bölümlerden öğrenciler katıldı. Tarımın önemini sadece ziraat fakültesi öğrencileri değil herkese göstermek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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