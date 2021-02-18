Ata Tohum Derneği'ni kuran gençler Beypazarı ilçesini ziyaret etti

Ankara Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyan ve ata tohumu yaşatmak için "Ata Tohum Derneği'ni kuran gençler Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Ankara Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyan ve ata tohumu yaşatmak için "Ata Tohum Derneği'ni kuran gençler Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Kerem Korkmaz, Yönetim Kurulu üyeleri çalışmada bulunmak üzere Beypazarı İlçesi Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, aynı zamanda çiftçi olan Muhtar Muammer Köksal'dan ata tohum konusunda destek istediler.

Korkmaz, muhtar ve çiftçi Muammer Köksal'a kendilerine vereceği destek dolayısıyla teşekkür ederek, "Sayın muhtarımızla birlikte yerli tohum konusunda çalışma yapacağız. Yerli tohum ırkını geliştirerek yaygınlaştıracağız." dedi.

Ata Tohum Derneği Başkanı Kerem Korkmaz, bu anlamda kırsal mahalleler ve üniversitelerin ziraat fakülteleriyle de temasa geçeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak