Ata Tecavüz Eden Adamın Savunması Herkesi Şoke Etti: Bana Göz Kırpmıştı
Avustralya'daki bir çiftlikte yaşayan ata tecavüz ettiği kamera görüntüleri ile ortaya çıkan adam, "At bana göz kırptı" diyerek kendini savunmasına rağmen hapis cezası almaktan kurtulamadı.
Avustralya'nın New South Wales bölgesindeki bir ahırda sıkıntı hissedilmesi üzerine, ahıra güvenlik kameraları yerleştirildi. Kameralara yakalanan 31 yaşındaki Daniel Raymond Webb-Jackson'un bir ata tecavüz ettiği ortaya çıktı.
"BANA GÖZ KIRPTI"
Sapkın adamın savunması ise inanılmazdı. 31 yaşındaki adam, atın kendisine göz kırparak bu eyleme onay verdiğini iddia etti.
"AT ARTIK ÇOK SİNİRLİ"
Adama 10 ay hapis cezası ve yaklaşık 2 bin 500 Türk lirası tutarında para cezası kesildi. Atın yetiştiricisi, 2 yaşındaki hayvanın Ocak ayında meydana gelen olaydan bu yana çok sinirli olduğunu söyledi.
YORUMLAR (42)
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Bizdede sapiklar goz kirpiyoCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hayvancağız keşke sana çifte ataydı da iki kilometre uçsaydın havada....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Belki gerekten göz attıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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atın intikamını da unutmasın bu adam. asıl mesele o:))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bence atın da adama tecavüz etmesi sağlanmalıydı ahihihihihi ahiiiiiihihihihiiiiiiiiiCevap Yaz 12 Yayından Kaldır