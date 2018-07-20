Ata Tecavüz Eden Adamın Savunması Herkesi Şoke Etti: Bana Göz Kırpmıştı

Avustralya'nın New South Wales bölgesindeki bir ahırda sıkıntı hissedilmesi üzerine, ahıra güvenlik kameraları yerleştirildi. Kameralara yakalanan 31 yaşındaki Daniel Raymond Webb-Jackson'un bir ata tecavüz ettiği ortaya çıktı.

"BANA GÖZ KIRPTI"

Sapkın adamın savunması ise inanılmazdı. 31 yaşındaki adam, atın kendisine göz kırparak bu eyleme onay verdiğini iddia etti.

"AT ARTIK ÇOK SİNİRLİ"

Adama 10 ay hapis cezası ve yaklaşık 2 bin 500 Türk lirası tutarında para cezası kesildi. Atın yetiştiricisi, 2 yaşındaki hayvanın Ocak ayında meydana gelen olaydan bu yana çok sinirli olduğunu söyledi.