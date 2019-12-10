Ata sporu okçuluğu öğreniyorlar

10.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:54

DÜZCE(İHA) – Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk kültür tarihinin yapı taşlarından biri olan geleneksel okçuluğu tanıtmak ve bu ata sporu ile kültürel bağları geliştirmek için Geleneksel Türk Okçuluğu kursu açıldı.



Akçakoca İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere yönelik Geleneksel Türk Okçuluğu kursu açıldı. Türk kültür tarihinin yapı taşlarından biri olan geleneksel okçuluğu tanıtmak ve bu ata sporu ile kültürel bağları geliştirmek isteyen öğrencilerde kursa yoğun ilgi gösterdiler. Eğitimlerde öğrenciler yay ile ok tutuşu öğrenmelerinin ardından ve hedef çalışması yapıyorlar. Öğrenciler ok atmanın güzel olduğunu ve zevkli vakit geçirdiklerini söylediler. - DÜZCE

Kaynak: İHA