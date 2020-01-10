Ata sporu cirit Bayburt'ta yaşatılıyor

10.01.2020 08:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:14

BAYBURT'ta düzenlenen etkinliklerle, ata sporu atlı cirit, tanıtılıp, genç nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Kentte eksi 15 derecede, karla kaplı zeminde cirit gösterisi yapan sporcuların yarışları nefes keserken, cirite, yöre halkının yanı sıra kent ziyaretçileri de yoğun ilgi gösteriyor.

Bayburt'ta, atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak yüzyıllar öncesinden günümüze gelen Ata sporu cirit geleneğinin unutulmaması için mücadele veriliyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor. Kentteki tüm köylerde oynanan ve rakibin affedildiği tek spor olma özelliği bulunan cirit, vatandaşlar ve kenti ziyarete gelenlerin de büyük ilgisini görüyor. Cirit sporu için hazırlanan atlar da sahipleri tarafından maç öncesi sıkı bir antrenman programına tabii tutup, müsabakaya hazır hale getiriliyor. Kış aylarında kar üzerinde cirit oynayan sporcular, hem kıyasıya mücadele ediyor, hem de atalarından gelen bu sporu, zorlu koşullara rağmen gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Kaynak: DHA