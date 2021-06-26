Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi açıldı
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Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi açıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Selim ilçesinde yapımı tamamlanan 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde yapımı tamamlanan 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

Selim Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle yaptığı merkezde, 7 bin 500 metrekarelik cirit sahası, 12 atlık barınak ve yemlik deposu, 100'er kişilik iki tribün, kafeterya ile vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını giderilebileceği sosyal alan yer alıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin geleneksel sporu ciridin bilinirliğini artırmayı ve onu yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Projeyle aynı zamanda bir turizm destinasyonu oluşturduklarını anlatan Öksüz, "Bu tesis, spor turizmine, kültür turizmine inşallah önemli katkılar sağlayacak. Hep birlikte güzel bir tesis yaptık. Atlı spor cirit kulüpleri de burada farklı etkinlikler yapabilecek. Buradan faydalanan çocuklarımız, gençlerimiz sosyalleşme imkanı bulacak." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da kentte profesyonel atlı cirit kulüplerinin bulunduğunu hatırlatarak, her hizmetin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise ciridin öneminden bahsederek, ata sporuna sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılarla tesisin açılışını gerçekleştiren Vali Öksüz, merkezi gezdi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun ve çok sayıda davetli katıldı.

Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi açıldı
Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi açıldı
Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi açıldı
Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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