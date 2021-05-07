Ata spor okçuluğun yaşatılması için 2 milyon TL'lik kaynak aktarılacak
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Ata spor okçuluğun yaşatılması için 2 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Ata spor okçuluğun yaşatılması için 2 milyon TL'lik kaynak aktarılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyon Şehir İstasyonu sahası içinde ata sporu okçuluğun yaşatılacağı binanın restorasyonu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 2 milyon liralık ödenek gönderileceği belirtildi.

Afyon Şehir İstasyonu sahası içinde ata sporu okçuluğun yaşatılacağı binanın restorasyonu için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 2 milyon liralık ödenek gönderileceği belirtildi.

Gençlik Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun, Afyonkarahisar'a geçtiğimiz hafta sonu yaptığı ziyaretin ardından planlanan yatırımların tamamlanması için bakanlık harekete geçti. Bakanlığın belediye meclis kararı ile kiralanan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi binanın restorasyonunun yapılarak ata sporu okçuluğun yaşatılması için 2 milyon TL'lik kaynak aktaracağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Ata spor okçuluğun yaşatılması için 2 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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