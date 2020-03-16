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Kabadüz, Sabah, Ordu, Ekonomi

Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı

Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı Mart kapıdan baktırdı Fındıkta zirai don tehlikesi Ordu'da "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü gerçek oldu.

16.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:48
Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı

Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı

Mart kapıdan baktırdı

Fındıkta zirai don tehlikesi

ORDU - Ordu'da "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözü gerçek oldu.

Ordu'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla orta ve yüksek kesimler beyaza büründü. İlçe merkezinde 3 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10-15 santimetreye çıktı.

"Zirai don tehlikesi var"

Günlerdir yaşanan bahar havasının yerini kar yağışına bıraktığını ifade eden Hacı Altınel, "Mart ayının başlarından itibaren çok güzel havalar oldu. Sıcak devam eden havalarla fındık dalları yapraklarını açtı. Isının birden düşmesiyle fındık bahçeleri karla kaplandı. Kar sulu yağdığı için adeta fındığın yapraklarına ve dallarına yapıştı. Gece saatlerinde ayaz yaparsa fındıkta zirai don tehlikesi var" dedi.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı

Kaynak: İHA

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Ata sözü gerçek oldu, mart karı şaşırttı

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