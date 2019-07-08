- Ata'nın silueti Milli piyango biletlerine yansıdı

ARDAHAN - Ardahan'ın Damal ilçesindeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtına oluşturduğu Atatürk silueti Milli piyango biletlerine de yansıdı.

9 Temmuz'da satışa sunulan Milli piyango biletlerinin üzerinde Atatürk siluetinin Karadağlara yansıyan silueti bulunuyor. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kültür Turizm il müdürü Efsal Alantar ile birlikte Ardahan Milli piyango bayii Yılmaz Çiftçiye uğrayarak bu biletlerden aldı. Başkan Demir kalan tüm biletleri alarak yanında bulunanlara hediye ederek, Ardahan sevdalısı Milli Piyango idaresine, Gençlik Spor Bakanlığına Ardahan'a ve Atatürk'e vermiş oldukları değerden dolayı teşekkür etti.

Bayii Yılmaz Çiftçi, böyle bir şeyle ilk defa karşılaştığını söyleyerek, Ardahan için özel olarak düzenlenen biletin tamamen tükendiğini ve son kalan 12 biletin ise Başkan Faruk Demir tarafından alındığını söyledi. Çiftçi, "Damal'da Karadağlara yansıyan Atatürk silueti'nin basılı olduğu bilet Türkiye'nin her yerinde satılıyor ve bu bizi de çok sevindirdi. Ben bayi olarak böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Ardahan için gerçekten de önemli bir tanıtım aracı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Turizm Müdürü Efsal Alantar ise "'Turizm müdürlüğü olarak amacımız ili tanıtmak, bu nedenle de 6 ay öncesinde Ardahan'ın değerlerini tanıtmak için Milli piyango idaresi ile diyaloğa geçtik. Temmuz ayında bu talebe karşılık vereceklerini ve buna uygun bir resim istediklerinde "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" dolayısıyla Atatürk'ün siluetini önerdik. Onlar da bunu kabul edince gerçekten tam olarak uygun olan bu resim Milli Piyango biletlerinin üzerine basıldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA