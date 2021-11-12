ATA'NIN HUZURUNA ÇIKMAK İÇİN 630 KM PEDALLADILAR

Türkiye'nin dört bir yanindan binlerce vatandas, o gün geldi mi yollara düsüyor. Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramizdan ayrilis hüznünü yasadigimiz o gün, hayat duruyor. Her 10 Kasim'da binlerce yurttas; çagdas ve özgür bireyler olarak egemenligi yurttaslara teslim eden Ata'larini anmak için tek bir yöne dogru ilerliyor, Anitkabir. Bu yolculugu bisikletleri yaparak pedal pedal yol alan yurttaslar, Aydin'i temsilen bir Türk Bayragi ve bir avuç topragi alarak yola çiktilar. Bisikletliler Dernegi Aydin Subesi'nin düzenledigi "Ata'mizin Yolundayiz" etkinligi, 19 bisikletlinin 630 km yol almasi ile basariyla gerçeklestirildi.

Bisikletlilere destek Büyüksehir'den

Bisikletlilerin bu yolculukta en temel ihtiyaçlari olan araçlarin temini ise Aydin Büyüksehir Belediyesi'nce yapildi. Büyüksehir Belediyesi'nin görevlendirdigi bir otobüs ve bir pikap yolculuk boyunca bisikletlilere eslik etti. Pikap, bisikletlerin tasinmasini ve sürüs sirasinda konvoyun güvenligini saglarken; otobüs ise acil durumlar, dinleme, esyalarin muhafazasi, ve konaklama noktalariyla güzergah arasindaki ulasimi sagladi.

"Önemli olan o yolun uzunlugu ya da kisaligi degil, hissettirdigi duygulardir. "

Bu güzel etkinlige destek olmaktan mutluluk duyduklarini belirten Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu, "Ata'mizin huzuruna çikmak için önemli olan o yolun uzunlugu yada kisaligi degil, hissettirdigi duygulardir. Arkadaslar ne mutlu ki bunu basardilar ve saglikli bir sekilde tamamladilar. Ata'mizin huzuruna teslim edilen Türk Bayragi ve Aydin topragi için bisikletlilere tesekkür ederiz. Destegimiz onlarla olmaya devam edecek. " dedi.

"O'na dogru zorlu yollari asmak ayrica bir onur ve gurur verdi. "

630 km uzunlugundaki Aydin-Ankara yolunu pedal pedal asan bisikletliler planlanan dogrultuda 5. gün Anitkabir'e vardi. Zorlu ve güzel bir yolculuk yaptiklarini belirten Bisikletliler Dernegi Aydin Subesi Baskani Hümeyra Yikilmaz, "Dernegimizin 12 yildir yaptigi "Ata'mizin Yolundayiz" etkinligine biz de Aydin'da 7 yildir katiliyoruz ve çok güzel bir sekilde basariyoruz. Bu yil 7. si için 19 arkadasimiz ile birlikte 7 Kasim pazar günü pedallamaya basladik. Ilk gün Denizli'de, ikinci gün Sandikli'da, dördüncü gün Emirdag'da, besinci gün Polatli'da ve 5. gün buraya 630 km'yi tamamlayarak, pedal pedal Ata'miza geldik. O'na dogru zorlu yollari asmak ayrica bir onur ve gurur verdi. Aydin'dan Ata'miza, temsilen bir bayrak ve bir avuç toprak getirdik. Ata'mizin huzurunda duygu dolu anlarla teslim ettik. Aydin Büyüksehir Belediyemiz bize otobüs ve pikap vererek çok büyük bir destekte bulundu. Pikap, yolda giderken hem güvenligimizi sagliyor, hem de esyalarimizi tasiyor. Araç destegi için basta Özlem Çerçioglu olmak üzere Aydin Büyüksehir Belediyesi'ne tesekkür ediyoruz. " seklinde konustu.

Ailecek Ata'ni huzuruna çiktilar

Zorlu yolu birlikte kat eden Dogan ailesi uzun bir yolculugu anilarina katmis oldular. Anitkabir'i ilk defa ziyaret edecek olan ogul Emre Dogan, "Bu tura ilk defa katildim ve Anitkabir'e de ilk defa geliyorum. Yolculugun heyecani aylar öncesinde baslamisti. Allah'a sükür kazasiz belasiz bir sekilde geldik. Aydin Bisikletliler Dernegi'nin organizasyonunda geldik, Aydin Büyüksehir Belediyesi iki araçla bu yolculuga destekte bulunuyor. Bu destekler bizi daha çok tesvik ediyor. Tesekkürlerimizi sunariz. " seklinde konusurken, Dr. Ali Dogan, "Gururluyum. Atamizin huzuruna gelip sayi sunmaktan çok mutluyuz. Kelimelerle tarif edilebilecek bir duygu degil. Yorulduk ama degdi. " dedi. Nurgül Dogan ise " 4. Gelisim oldu, gayet iyi geçti. Gururluyum. " ifadelerini kullandi.

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