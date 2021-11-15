Ata'nın Huzuruna Çelenk Sunuldu

Üniversitemiz 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversitemiz öğretim üyeleri ile idari personelinin Sınırsızlık Meydanı'nda başlayan yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören alanında Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek deftere, "Aziz Atatürk, Bugün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak büyük bir heyecanla 2021 -2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'ni gerçekleştiriyoruz. Pandeminin sebep olduğu zorluklara rağmen, bizler bu süreçte yılmadan yeniliği aramaya devam ederek çok çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 'Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır' sözüyle açtığın ufuk, daima geleceği öngören adımlar atmamıza vesile olmuştur. Tüm bu gayret ve inancımız, şahsınızın ve kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarının bizlere eser bıraktığı Cumhuriyet sayesindedir. Gençlerimize duyduğumuz güven ve paylaşarak üretme vizyonumuz sayesinde, her alanda başarı zincirine yeni halkalar ilave ediyor, ülkemizin geleceğine yön verecek gençleri yetiştiren güçlü Türkiye ve marka üniversite vizyonumuzla gösterdiğin yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Ruhun şad olsun" diye yazdı.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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