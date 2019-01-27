Ata'nın Gençleri 100. Yıl Nöbetinde

Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasının 100'üncü yılı olan 2019'u 'Atatürk ve Gençlik Yılı' ilan eden Karşıyaka Belediyesi, düzenlenecek etkinlikler için gençlere fikir ve projelerini sordu. Sivil toplum kuruluşlarının, üniversite ve siyasi partilerin genç temsilcileri, belediyenin düzenlediği toplantıya katılarak 100. yıl etkinlikleri için görüşlerini sundu. Başkan Akpınar, "1919 ruhunu hep birlikte yaşatmak için, Atatürk'ün gençlerinin fikirlerini önemsiyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder'in Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığı 1919'un 100'üncü yıl dönümü olan 2019'u, 'Atatürk ve Gençlik Yılı' ilan etti. Bu kapsamda; 19 Mayıs 2019'a kadar olan 100 günlük süreçte, 100 farklı etkinlik ile '1919' ruhunun yeniden canlandırılacağı duyuruldu. Şubat ve mayıs ayları arasında kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda düzenlenmesi planlanan etkinlikler için de söz gençlere bırakıldı.

Söz sırası gençlerin

Karşıyaka Belediyesi, gençlerin 'Atatürk ve Gençlik Yılı'na dair fikir ve projelerini paylaşabilmesi için toplantı düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, üniversite ve siyasi partilerin genç temsilcileri katıldı. Gençlerden gelen; yelken ve yüzme yarışları, kadın ve gençlik yürüyüşleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirme panelleri ve görme engelliler için kitap okuma seansları 100. yıl programına alındı.

En büyük güvencemiz gençler

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, "Çağdaşlığın, laikliğin, demokrasinin ve yurtseverliğin kalesi Karşıyaka, 1919'un 100. yılında da üstüne düşeni yerine getirecektir. 'Atatürk ve Gençlik Yılı' ilan ettiğimiz bu anlamlı süreçte, Atatürk Türkiyesi'nin çağdaş ve aydınlık gençlerini, onların fikir ve önerilerini önemsiyoruz. Davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA