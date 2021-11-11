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Ata'mız Kalbimizde İlelebet Payidar Kalacak

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Ata'mız Kalbimizde İlelebet Payidar Kalacak

10-16 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Otel Binasına, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağımızın renkleri yansıtıldı.

MANİSA (Bültenler) - Türk milletinin gönlünde daima yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde yapılan bu özel çalışma, vatandaşların da beğenisini topladı.

Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta çeşitli programlarla anılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de 10-16 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla özel bir çalışmaya imza attı. Kentin en işlek noktalarından olan Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Otel Binasına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağımızın renklerini yansıttı.

Özlem ve minnetle anıyoruz

Ulu önderin fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikâmet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Büyük bir özlem ve minnetle andığımız Atatürk, fikirleri ve düşünceleriyle her daim kalbimizde yer alacaktır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet binamıza Atamızın fotoğrafını ve şanlı Türk bayrağımızın fotoğrafını yansıttık. Yapılan bu çalışma vatandaşlarımız tarafından da büyük beğeni topladı" dedi.

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