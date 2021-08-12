Ata Kurtuluş, TECO Karacabey Belediyespor'da
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Ata Kurtuluş, TECO Karacabey Belediyespor'da

Ata Kurtuluş, TECO Karacabey Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Nilüfer Futbol Kulübü'nden forvet oyuncusu Ata Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Nilüfer Futbol Kulübü'nden forvet oyuncusu Ata Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Ata Kurtuluş ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi. - BURSA

Ata Kurtuluş, TECO Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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