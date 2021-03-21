Ata keserli işkence
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Ata keserli işkence

21.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:37
Ata keserli işkence

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yükü çekemeyen ata keserle vuran bir kişi, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede at arabasıyla yük taşıyan bir kişi yükü çekemeyen ata eline aldığı keserle vurdu. Bu durumu gören vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede ata işkence yapan vatandaşı bulan polis şahsa adli işlem başlattı. Bu arada Arsuz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de ata el koyup, bakımını üstlendi. - HATAY

Ata keserli işkence
Ata keserli işkence
Ata keserli işkence

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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