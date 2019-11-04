Ata Grubu şirketleri Çin’in en büyük ithalat fuarına katılıyor

Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, Çin'in en büyük ithalat fuarı olan ve 5-10 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenen China International Import Expo'ya üç şirketiyle katılacağını açıkladı.

04.11.2019 14:22
Ata Grubu şirketleri Çin’in en büyük ithalat fuarına katılıyor

Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, Çin'in en büyük ithalat fuarı olan ve 5-10 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenen China International Import Expo'ya üç şirketiyle katılacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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