Ata Grubu şirketleri Çin’in en büyük ithalat fuarına katılıyor
Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, Çin'in en büyük ithalat fuarı olan ve 5-10 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenen China International Import Expo'ya üç şirketiyle katılacağını açıkladı.
04.11.2019 14:22
Bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Ata Grubu, Çin'in en büyük ithalat fuarı olan ve 5-10 Kasım tarihlerinde ikinci kez düzenlenen China International Import Expo'ya üç şirketiyle katılacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com