Ata Demirer Yeni Filmi "Hedefim Sensin"in Çekimlerine Başlıyor
Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni filmi Hedefim Sensin'in müjdesini Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.
Komedyen Ata Demirer yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. 45 yaşındaki komedyenin hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği 'Hedefim Sensin' filminin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yapacak.
"GENÇLER HAZIR MIYIZ?"
Sahilde kumlara "Hedefim Sensin" yazıp video çeken ünlü komedyen, o görüntüleri "Gençler hazır mıyız? 'Hedefim Sensin'in çekimleri için geri sayım başladı. Sinemalarda buluşmak üzere" notuyla sosyal medyada paylaştı.
YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Komedyenin paylaşımı kısa sürede 336 bin görüntülenme alırken binlerce de yorum aldı.
Demirer'in son filmi Olanlar Oldu 1 milyon 811 bin 81 kişi tarafından izlenmişti.
YORUMLAR (6)
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BekliyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ata beyin filmlerinde azdır kufur yok denecek kadar yorum sallamak zorunda degilsiniz anlamıyosanız yapmayın yorum arkadas cukur cukur diye izliyonuz sansursuz izleyin bide nerde kufur var bak biCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEKLİYORUZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Akp 53.6 chp 27.8 digerleri Ofkesini ormana gomerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adamın filmleri konık değil küfürlü bizim turk halkı küfürü severCevap Yaz Yayından Kaldır