Ata Demirer Yeni Filmi "Hedefim Sensin"in Çekimlerine Başlıyor

Komedyen Ata Demirer yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. 45 yaşındaki komedyenin hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği 'Hedefim Sensin' filminin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü yapacak.

"GENÇLER HAZIR MIYIZ?"

Sahilde kumlara "Hedefim Sensin" yazıp video çeken ünlü komedyen, o görüntüleri "Gençler hazır mıyız? 'Hedefim Sensin'in çekimleri için geri sayım başladı. Sinemalarda buluşmak üzere" notuyla sosyal medyada paylaştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Komedyenin paylaşımı kısa sürede 336 bin görüntülenme alırken binlerce de yorum aldı.

Demirer'in son filmi Olanlar Oldu 1 milyon 811 bin 81 kişi tarafından izlenmişti.