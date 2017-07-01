Ata Demirer Sahneye Fırlayıp Suzan Kardeş ile Düet Yaptı

Çanakkale'nin Bozcaada İlçesi'nde düzenlenen salhane konserlerinde, Suzan Kardeş sahne aldı. Kardeş'in Goran Bregoviç'in 'Mesecina' adlı şarkısını söylediği sırada sahneye çıkan ünlü komedyen Ata Demirer, parçaya eşlik ederek düet yaptı.

SUZAN KARDEŞ'İN ELİNDEN MİKRAFONU ALDI

Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, dün (cuma) akşam, Bozcaada salhane konserlerinde sahne alan Suzan Kardeş'i dinlemeye gitti. Konserde ön sıralarda yerini alan Demirer, bir ara seyircilerin arasından sahneye doğru çıkarak Suzan Kardeş'ten mikrofonu aldı.

PERFORMANSI TAM NOT ALDI

Goran Bregoviç'in 'Mesecina' adlı şarkısına eşlik eden Demirer, Kardeş ile düet yaptı. Şarkının bir bölümünü tek başına okuyan Demirer'in performansı hem Suzan Kardeş'ten hem de seyircilerden tam not aldı. Ardından alkışlar eşliğinde arkadaşlarının yanına dönen Ata Demirer, Suzan Kardeş'in konseri ile eğlenmeye devam etti.