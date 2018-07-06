Ata Demirer'in 46'ıncı Doğum Günü Paylaşımı Takipçilerini Güldürdü

Yaptığı standuplarla izleyenleri kahkaya boğan ünlü komedyen Ata Demirer,46 yaşına girdiğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla güldürdü. Komedyen doğum gününe özel,kendine özgü dille paylaşım yaptı.

"BİR YAŞIMA DAHA GİRMİŞİM"

Ata Demirer, ' Bir yaşıma daha girmişim, dostlarla, mavilerle, gencolarla...Önce anneme ve kardeşime sonra denizlere..' diyerek doğum gününü denizin içindeyken çektirdiği fotoğrafıyla kutladı.

İşte güldüren o paylaşım;

YENİ FİLM MÜJDESİNİ DE TAKİPÇİLERİNE DUYURDU

Demirer, Demet Akbağ ile başrol oynayacağı 'Hedefim Sensin'in çekimlerine önümüzdeki günlerde kamera karşına geçeceğini de sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

FİLMİN YÖNETMENLİĞİNİ KIVANÇ BARUÖNÜ YAPACAK

BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda, daha önce 'Kocan Kadar Konuş' serilerini, 'Görümce'yi ve son olarak 'Arif V 216' filmlerini çeken Kıvanç Baruönü oturacak.