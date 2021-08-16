Ata Demirer hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ata Demirer hastanelik oldu

Ata Demirer hastanelik oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşıp evde kaza geçirdiğini belirtti. Demirer, "Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz" dedi.

Ünlü komedyen Ata Demirer Bozcaada'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Demirer, kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Mayıs ayında yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yaptığını duyuran Ata Demirer'den kötü haber geldi. Usta komedyen evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Demirer, filmin çekimlerini ertelediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirer, "Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız 'BURSA BÜLBÜLÜ' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Ata Demirer hastanelik oldu
Ata Demirer hastanelik oldu

Kaynak: Snob Magazin

Evinde talihsiz bir kaza geçiren Ata Demirer, bileğinden operasyon geçirdi
Evinde talihsiz bir kaza geçiren Ata Demirer, bileğinden operasyon geçirdi
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Merve Çoban Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ata Demirer hastanelik oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 10:31:05. #1.16#

title