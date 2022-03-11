Ata Demirer'den Tıp Bayramı Sürprizi

Hayata Bağış Derneği tarafından düzenlenen ve AYDA1DETOKS grubunun sahne alacağı konserin en büyük destekçisi ise Ata Demirer olacak. Konuk sanatçı olarak katılacağı konserde, Demirer'in seslendireceği eserler ise konser akşamına kadar sürpriz olacak. Ata Demirer : "Sadece pandemi sürecinde değil, tüm hayatları boyunca insanlığın yardımına koşan sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz… 14 Mart gecesi, Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan konserde, hem sağlık dünyasından dostlarımızın yanında olup onlara teşekkür etmek, hem de organ bağışı bekleyen 30 bin hastaya destek amacıyla sahnede olacağım. 14 Mart akşamı söylenecek şarkıların tıp camiasındaki dostlarımıza moral, hastalarımıza şifa olmasını dilerim" dedi. Orkestra üyeleri Doktor ve Organ Nakli Koordinatörlerinden oluşan AYDA1DETOKS grubu, 14 Mart Pazartesi akşamı, Jolly Joker Vadistanbul'da tüm sağlıkçılar ve organ bağışı bekleyen 30 bin hasta için sahne alacak.

Tüm sağlık çalışanları ve organ nakli bekleyen hastalar için gerçekleştirilecek konserin destekçileri arasında; Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Türkiye Organ Nakli Vakfı, Türk Böbrek Vakfı, Organ Nakillerini Destekleme Derneği, Organ Nakillerini Destekleme ve Bilinçlendirme Derneği, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, İyilik İçimizde Derneği, Perfüzyonistler Derneği, Kanope, Türkiye Motosiklet Platformu, Alveols, Çarşı Grubu ve Jolly Joker Vadi İstanbul yer alıyor. AYDA1DETOKS grubu ise; Selçuk Köse, Hüseyin Yıldırımoğlu, Adnan Sayar, Burhan Güneş, Turan Yıldırımoğlu, İlker Yeter ve Hüseyin Aksoy'dan oluşuyor.