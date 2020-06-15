ATA-DAM'dan ön sismoloji raporu: Artçıların 3-6 ay sürmesi örgörülüyor
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ATA-DAM'dan ön sismoloji raporu: Artçıların 3-6 ay sürmesi örgörülüyor

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (ATA-DAM) tarafından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ön sismoloji raporu hazırlandı.

ATA-DAM'dan ön sismoloji raporu: Artçıların 3-6 ay sürmesi örgörülüyor
15.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:05

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (ATA-DAM) tarafından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ön sismoloji raporu hazırlandı. Raporda, "1 Mayıs 2003'te Bingöl'de meydana gelen artçı sarsıntıların 1 yıl devam ettiği düşünüldüğünde, Bingöl- Karlıova bölgesinde de gerilme rejiminin, deprem öncesi haline dönmesinin, yani artçıların devam etme süresinin en az 3-6 ay süreceği öngörülmektedir. Ancak önceki depremlerden elde edilen raporlar ışığında insanlar tarafından hissedilebilen artçıların en az 2 hafta kadar daha devam edeceği düşünülmektedir" denildi.

ATA-DAM'da görevli Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Özer, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Bayrak ve Öğretim Görevlisi Şükran Perk tarafından, Karlıova- Bingöl depremi ön sismoloji raporu hazırlandı. Raporda, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi, Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre dün 17.24'te, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde, yer kabuğunun yaklaşık 8 kilometre odak derinliğinde orta büyüklükte bir deprem (ana şok) meydana geldiği hatırlatıldı. Bu depremin Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi istasyonları tarafından da kaydedildiği aktarılan raporda, Bingöl Karlıova bölgesi Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kesişim bölgesinde yer aldığı vurgulandı. 

1900 YILINDAN SONRA 4 ÜZERİNDE 395 DEPREM MEYDANA GELDİ 

Arap plakasının kuzey yönlü hareketi ve Avrasya plakasının güney yönlü hareketi ile Anadolu bloğunun doğusunun sıkıştığına değinilen raporda, "Ana şok ve çevresinde tarihsel ve aletsel dönemde büyük depremler meydana gelmiş olup, bu bölgedeki son 20 yıllık periyottaki yıkıcı deprem 1 Mayıs 2003 tarihindeki Bingöl depremidir. 14 Haziran 2020 Bingöl- Karlıova depremi ve yakın çevresinde 1900 yılından ana şoka kadar geçen sürede büyüklüğü 4 üzerinde olan 395 deprem meydana gelmiştir. Ana şok öncesi son 1 yıllık dönemdeki dağılım incelendiğinde ise meydana gelen depremlerin ana tektonik zonlar ve yakın çevresinde kümelendiği ve ana şok öncesi son 1 aylık dönemdeki dağılım incelendiğinde ise 10'a yakın küçük büyüklükte deprem meydana geldiği tespit edilmiştir. Ana şoktan sonraki ilk dört saat içinde 50'den fazla artçı şok meydana gelmiştir. 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de meydana gelen artçı sarsıntıların 1 yıl devam ettiği düşünüldüğünde, Bingöl- Karlıova bölgesinde de gerilme rejiminin, deprem öncesi haline dönmesinin, yani artçıların devam etme süresinin en az 3-6 ay süreceği öngörülmektedir. Ancak önceki depremlerden elde edilen raporlar ışığında insanlar tarafından hissedilebilen artçıların en az 2 hafta kadar daha devam edeceği düşünülmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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