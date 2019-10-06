Ata çarpan pikabın sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pikabın ata çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pikabın ata çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Abdullah Yıldırım idaresindeki 02 KP 335 plakalı pikap, Kahta-Siverek kara yolununda Durak Köyü yakınlarında yola çıkan ata çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan kara yolu telef olan atın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.