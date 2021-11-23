Ata Çağlayan kimdir? Ata Çağlayan hayatı ve biyografisi! Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ata Çağlayan merak konusu oldu. İşte Ata Çağlayan hakkında merak edilen Ata Çağlayan kimdir, Ata Çağlayan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan İbrahim Ata Çağlayan, 1978 yılında İstanbul doğmuştur. Yüksek lisansını Kültür Üniversitesi'nde yapıp Bilgisayar Yüksek mühendisliği unvanını almıştır. Hollanda Amsterdam'dan merkezli World Business Assembly (Dünya İş Konseyi) Uluslararası Organizasyon Direktörlüğünü üstlenmiştir.

Aynı zamanda Show Max, Beyaz Tv ve Tv8 international Tv kanallarında; ekonomi ve iş dünyası programlarının TV yapımcılığını ve sunuculuğunu da üstlenmiştir. İş, sanat, cemiyet ve medya sektörünün buluşma alanı oluşturarak, uluslararası etkinlikler, organizasyonlar, kurumsal etkinlikleri (eğitim seminerleri vs.) dünya standartlarında düzenlemektedir.

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