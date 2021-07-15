Ata Buz Müzesi, 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı
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Ata Buz Müzesi, 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı

Ata Buz Müzesi, 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde kurulan "Ata Buz Müzesi"nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı nedeniyle düzenlenen "Maan Çocuk" temalı sergi açıldı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde kurulan "Ata Buz Müzesi"nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı nedeniyle düzenlenen "Maan Çocuk" temalı sergi açıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, çocuklar için 15 Temmuz'a özel yeni sanat eserleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fakülte yerleşkesindeki müzede, üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyelerinin, "Maan Çocuk" temasıyla buzdan oluşturdukları kanatlı atlar, koyun, koç ile kaplumbağa gibi birçok heykel, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u aynı şuur ve heyecanla idrak etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesinde 15 Temmuz'a özel sergi hazırladıklarını ifade eden Berkli, "Bu sergimizde çocuğu ön plana çıkardık. Çünkü en büyük travmayı çocuklar yaşıyor. Geleceğimizin inşasında çocukların aynı sıkıntı ve travmaları yaşamamaları için sürekli 15 Temmuz'u canlı, taze ve diri tutmak için bu faaliyetlere devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ata Buz Müzesi, 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı
Ata Buz Müzesi, 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı
Ata Buz Müzesi, 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı
Ata Buz Müzesi, 15 Temmuz'da kapılarını çocuklar için açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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