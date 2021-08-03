Ata Buğdayı satışta
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Ata Buğdayı satışta

Ata Buğdayı satışta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Araştırma ve Uygulama Alanı olan Aksu arazisinde gerçekleştirdiği buğday hasadı sonrası elde edilen 'Ata Buğdayı' kampüs içerisinde yer alan Ziraat Fakültesi Satış Ofisi'nde satışa sunuldu.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Araştırma ve Uygulama Alanı olan Aksu arazisinde gerçekleştirdiği buğday hasadı sonrası elde edilen 'Ata Buğdayı' kampüs içerisinde yer alan Ziraat Fakültesi Satış Ofisi'nde satışa sunuldu. Özel olarak hazırlanan Keten torbalar içinde satışa sunulan buğdaylar satış ofisine alışverişe gelenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ata Buğdaylarına ilgi gösterenler arasında 'Bulgur ya da un yaptırıp tatmak istiyorum.' diyenlerin yanı sıra 'Buğday berekettir, çok güzel ambalajlanmış. Evimde bulunsun istedim.' diyenler de oldu.

Gelecek yıl üretim artışı hedefleniyor

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Bu yıl Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cengiz Toker'in Ata Tohum yetiştirilmesi konusundaki isteği doğrultusunda buğday hasadımızın belli bir miktarında eski tohumlarımızdan olan Ata Buğdayı üretimi gerçekleştirdik. Bu tohumun belirli bir miktarını fakültemizin satış ofisinde bugün itibari ile satışa sunduk. Bir miktarını da gelecek yıl tohumluk olarak ayırarak bu üretim miktarını gelecek yıl daha da arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Buğdayın insanlık tarihi açısından öneminin tartışılmaz olduğuna değinen Prof.Dr. Mustafa Erkan, "Türk kültüründe buğday bereket demektir. Kültürümüzde kutsal olarak kabul edilen ekmeğin ham maddesidir. Yaptığımız bu çalışma ile insanlığı tarihten bugünlere taşıyan en önemli ürünü, atalarımızın yediği buğdayı, Akdeniz Üniversitesi olarak genetiği bozulmamış orijinal hali ile tarihten günümüze taşımanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ata Buğdayı satışta
Ata Buğdayı satışta
Ata Buğdayı satışta
Ata Buğdayı satışta
Ata Buğdayı satışta
Ata Buğdayı satışta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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