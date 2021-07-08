Ata binme konusunda rakiplerine meydan okuyor
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Ata binme konusunda rakiplerine meydan okuyor

Ata binme konusunda rakiplerine meydan okuyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Taçlı güzel Simay Rasimoğlu, ata binme konusunda rakiplerine meydan okuyor. Rasimoğlu, yıllardır sürdürdüğü ata binme hobisi ile profesyonelliğe doğru gidiyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde taht rekoruyla adından söz ettiren Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, yıllardır sürdürdüğü ata binme hobisi ile profesyonelliğe doğru gidiyor. Oyunculuk alanında da eğitim alan ve şimdilerde gelen teklifleri değerlendiren taçlı güzel, küçük yaştan beri binicilikle ilgilendiğini ve günlük hayatın stresini binicilikle attığını söylüyor.

Güzellik tacını taktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile karşılaşan ve tacı iki yıl boyunca devredemeyen Simay Rasimoğlu, binicilikte de oldukça iddialı. Uzun zamandır sürdürdüğü ata binme hobisiyle günlük yaşamın stresini atan taçlı güzel, "At binmede çok heyecanlı ve güzel duygular yaşıyorum. Stresimi alıyor ve pozitif düşünmemi sağlıyor. Binicilik konusunda her zaman iddialıyım" dedi. Oyunculuk üzerine eğitim alan ve gelen projelere açık olduğunu dile getiren Simay Rasimoğlu, "İçime sinen, beni heyecanlandıracak bir proje olursa seve seve kabul ederim, birkaç görüşmemiz oldu. Aksiyonu bol bir projeye hayır demem" dedi.

Ata binme konusunda rakiplerine meydan okuyor
Ata binme konusunda rakiplerine meydan okuyor

Kaynak: Snob Magazin

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