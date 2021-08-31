ATA AÖF yüz yüze mi, Ata AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman?

ATA AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online m yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, ATA AÖF yüz yüze mi yapılacak, Ata AÖF yaz okul sınavları online mı yapılacak? İşte, detaylar…