ATA AÖF yüz yüze mi, Ata AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman?
ATA AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online m yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, ATA AÖF yüz yüze mi yapılacak, Ata AÖF yaz okul sınavları online mı yapılacak? İşte, detaylar…
ATA AÖF öğrencileri için önem arz eden yaz okuluna dair son dakika gelişmeleri haberimize aldık.. ATA AÖF Yaz Okulu sınavına sayılı günler kala öğrenciler harekete geçti ve ATA AÖF yüz yüze mi, Ata AÖF yaz okul sınavları online mı, ne zaman, gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
ATA AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze yapılacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
ATA AÖF YAZ OKULU KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kaydınızı yapmadan önce mutlaka açılacak derslerin listesini kontrol ediniz. Yaz okulunda açılacak derslerin listesine web sitemizdeki duyurulardan ulaşabilirsiniz. Materyal ücretinizi yatırdıktan sonra ders seçimi yapabilmeniz için öncelikle sınav merkezi il seçiminizi yapmanız gerekmektedir.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, yaz okulu sınavları 12 Eylül'de yapılması planlanıyor.