ATA AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı! ATA AÖF obs giriş ekranı linki!

2 Eylül'de yapılan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilmekte. 12 Eylül'de yapılan ATA AÖFyaz okulu sonuçları bugün açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler sınav sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırmakta. ATA AÖFyaz okulu sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, ATA AÖF obs giriş ekranı linki! İşte detaylar haberimizde...

ATA AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. 12 Eylül'de yapılan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabiliyor. Sınava itirazlar ise 22 Eylül günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Öğrencilerimiz,

Yaz Okulu Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Çarşamba (22 Eylül 2021) günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler.

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

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