Ata-Aöf'ten Kongre Daveti
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Ata-Aöf'ten Kongre Daveti

Ata-Aöf'ten Kongre Daveti
Habermetre - Haberler | Toplum

Değerli Bilim İnsanları Sizleri,Fakültemiz tarafından 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek ICOLDE 2021 International Congress on Open Learning and Distance Education 2021'e davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Değerli Bilim İnsanları Sizleri,

Fakültemiz tarafından 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek ICOLDE 2021 International Congress on Open Learning and Distance Education 2021'e davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Detaylı bilgiye https://icolde. ataaof. edu. tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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