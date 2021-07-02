Ata-Aöf'ten Kongre Daveti

Değerli Bilim İnsanları Sizleri,Fakültemiz tarafından 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek ICOLDE 2021 International Congress on Open Learning and Distance Education 2021'e davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.