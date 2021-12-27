ATA-AÖF'te 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavı Yapıldı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirdi. 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen final sınavı, T. C. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu Covid-19 pandemi kuralları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen koşulları gözetilerek yapıldı. Öğrenciler sınav salonlarına sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi.

Final Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 281 bin 930 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 2083 engelli öğrencilerimizden 980 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 4832 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi. Ayrıca en az 1014 öğrenci COVID-19 pozitif veya COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alındılar.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 2320 binada, 95 Sınav Merkez Yöneticisi, 2320 Bina Sınav Sorumlusu, 1084 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 2303 Bina Yöneticisi, 29 bin 394 Salon Başkanı, 32 bin 820 Gözetmen ve 8805 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 125 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

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