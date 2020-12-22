ATA AÖF sonuçları AÇIKLANDI! İşte ATA AÖF ile sonuç ekranı ve detayları

ATA AÖF sonuçları açıklandı. Yüzlerce adayın katılım sağladığı ve online olarak 30 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF sonuçları az önce adayların erişimine açıldı. Güz dönemi sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulama işlemlerini yapabilecek.

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ATA AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

ATA AÖF sonuçları, Ders Başarı Notunun Hesaplanmasında:

a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir.

b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80'dir.

AÖF

c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

FF 0,00

G Geçer

Z Devamsız

AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

Her ders için sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların hesaplanması ile bir harf notu belirlenir! Sistem vize/final ve bütünleme ile hesapladığı bir dersten

30-35 arası alanlara CC,

36-45 arasında alanlara CB,

45-65 arasında alanlara BB

75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir.

Bu tanımlama sonucunda 30'un altında alanlar o dersi bir daha almak zorundadır. Yani o dersten FF alır.

Bir dersten geçmek için o derse ait başarı oranları, harf notu karşılığı ve aldığınız not göz önünde bulundurulur. Bu nedenle 35 aldınız diye CC ile geçmeniz söz konusu değildir. Eğer sistem CC için 45-65 arası olanlar CC ise o zaman o aralıkta notu aldığınızda geçersiniz. Yoksa kalırsınız.