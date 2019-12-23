: ATA AÖF sınav yerleri açıklandı! ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı! ATA AÖF sınav giriş yerleri ve ATA AÖF sınav giriş belgeleri öğrenme

23.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:49

ATA AÖF sınav yerlerinin açıklanmasını bekleyenler Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sistemine giriş yaparak ATA AÖF sınav yerleri, ATA AÖF sınav giriş belgesi ve ATA AÖF sınav giriş yerleri bilgilerini öğrenebilirsizler. İşte ATA AÖF sınav giriş yerleri…

ATA AÖF SINAV GİRİŞ TARİHİ VE ŞARTLARI

ATA-AÖF Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 94 sınav merkezinde yapılacaktır. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

ATA AÖF SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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