ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! Sınav sonuçlarına nereden bakılır? ATA AÖF nedir? Hangi üniversitenin sınavıdır?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. AÖF öğrencisi yüzlerce kişi bu sınava girdi. Peki ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Sonuçlara nereden bakılır?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Sınavlar 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmişti.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına "https://obs.atauni.edu.tr/" sitesinden bakabilirsiniz. Siteye girdikten sonra T.C. ve şifrenizi yazarak sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

ATA AÖF ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ EKRANI

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin tüm bilgi ve belgelerini tek bir site üzerinde topluyor. ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi hem notları, hem sonuçları, hem tarihleri hem de tüm duyuruların bir arada toplandığı bir platform. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman da duyuru buradan yapılacak ve sınav sonuçlarına buradan erişilebilecek.

ATA AÖF BİLGİ SİSTEMİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...