ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF OBS giriş ekranı . ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2-3 Aralık'ta sınava giren öğrencilerin gözü kulağı sınav sonuçlarından gelecek iyi bir habere çevrilmiş durumda. Sınav öncesi öğrencileri emeklerinin karşılığını alma telaşı sarmış durumda. ATA AÖF OBS giriş ekranı ve sınav sorgulama ekranı haberimizde olacaktır.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2-3 Aralık'ta sınava giren öğrencilerin gözü kulağı sınav sonuçlarından gelecek iyi bir habere çevrilmiş durumda. Sınav öncesi öğrencileri emeklerinin karşılığını alma telaşı sarmış durumda. ATA AÖF OBS giriş ekranı ve sınav sorgulama ekranı haberimizde olacaktır.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF OBS GİRİŞ EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde Atatürk Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin, 'Öğrenci Girişi' sayfasına açıklanacak.

NOT: Öğrencilerin adreslerine postalanmayacak.

ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman olacak?



Bahar dönemi vize sınavları 24 ve 25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavı ise 12 ve 13 Mayıs 2018 tarihlerinde uygulanacak. Bütünleme sınavları 9 – 10 Haziran, mezuniyet 3 ders sınavı ise 29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak.

Vize sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyiz?

Sınav sonuçlarına ilan edilme tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATA AÖF Mazeret sınavına girebilir miyiz?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen ya da giremeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.