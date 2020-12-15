ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

15.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:56
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. AÖF öğrencisi yüzlerce insan bu sınavlara girdiler ve sabırsızlıkla sonuçlarını bekliyorlar. Peki ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzaktan eğitim veren Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, vize sınavlarını bu ay gerçekleşti. Çevrimiçi ortamda sınava giren öğrenciler şimdilerde heyecanla sınav sonuçlarını bekliyorlar. Sınavın ne zaman açıklanacağı kurum tarafından net bir tarihle belirtilmemekle birlikte bundan önceki sınavların 5-6 gün içerisinde açıklanması öğrencileri heyecanlandırıyor. Bugünlerde açıklanacağı düşünülen ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detayları!

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarından sonuncusu geçen hafta yapıldı. Bunun üzerine binlerce öğrenci sonuçlarını merak etmeye başladı. Üniversiteden sınavların ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama gelmedi fakat bugünlerde açıklanması bekleniyor. Öğrencilerin kendi sınav sonuçları hakkında fikir sahibi olmaları için sınav sorularının cevapları açıklandı. ATA AÖF sitesinde yer alan "2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları" bölümünden sorulara ve yanıtlara ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları

ATA AÖF ÖĞRENCİ SINAV SONUÇ EKRANI

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin tüm bilgi ve belgelerini tek bir site üzerinde topluyor. ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi hem notları, hem sonuçları, hem tarihleri hem de tüm duyuruların bir arada toplandığı bir platform. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandığı zaman da duyuru buradan yapılacak ve sınav sonuçlarına buradan erişilebilecek.

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