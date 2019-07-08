ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları sorgula

Atatürk Üniversite Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınav sonuçları açıklandı. 29-30 Haziran tarihlerinde yapılan sınav sonrasında öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyordu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ATA AÖF sınav sonuçlarına https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden veya mobil uygulamadan öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarına Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasından, öğrenci girişi yaparak ulaşabilirsiniz. Bütünleme sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen ATA AÖF öğrencileri, Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS)yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurmaları ve itirazlarını 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar iletmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.