ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı
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ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Vize Sınavı giriş yerleri açıklandı.

12.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:34
ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı

Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Güz Yarıyılı Sınavı giriş yerleri açıklandı.


16-17 Kasım 2019 tarihlerinde ülkemiz genelindeki 95 sınav merkezi ile 'de yapılacak vize sınavı için ATA-AÖF'den yapılan duyuruda öğrencilerin; sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerektiği ifade edildi.


Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrencilerin sınava giriş yapamayacakları belirtilen duyuruda ayrıca, öğrencilerin cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla gelebilecekleri bilgisi paylaşıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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