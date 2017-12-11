ATA AÖF güz dönemi (2017) sınav sonuçları belli oldu mu?

2-3 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı öncesi öğrenciler sınav merkezlerini ATA AÖF Obs sınav sisteminden kendisi belirlemişti. Ara sınavına giren öğrenciler bir kez daha heyecan yaşarken merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmayacak.

Vize sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyiz?

Sınav sonuçlarına ilan edilme tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Mazeret sınavına girebilir miyiz?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen ya da giremeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.