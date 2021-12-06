ATA-AÖF, Erzurum Tanıtım Günlerinde

MALTEPE, İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul, Maltepe etkinlik alanında 2-5 Aralık 2021 tarihleri arasında "Kadim Şehir Erzurum" sloganıyla "Erzurum Tanıtım Günleri" düzenlendi. Erzurum'un kültür ve mutfağının tanıtıldığı etkinliğe Atatürk Üniversitesi de stantları ile katıldı. 500 bine yakın öğrencisi bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) standında da, etkinlik alanına gelen ziyaretçilere Fakültemize kayıt yöntemleri hakkında bilgi verildi. Özellikle 'Sınavsız İkinci Üniversite' fırsatının dikkat çektiği ATA-AÖF standına ilgi oldukça yoğundu.

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