ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

Erzurum Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 29-30 Haziran'da AÖF bahar dönemi bütünleme sınavına girecekler. Sınav yerlerini gösteren giriş belgesi, ATA AÖF öğrenci giriş sayfasında veya mobil uygulamasından alabiliyorlar. Peki ATA AÖF bütünleme sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanıyor? Sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATA AÖF öğrencileri, bu hafta sonu bütünleme sınavlarında ter dökecekler. Sınav sonrasında kaç doğruları var görmek ve puanlarını hesaplamak için sınav soru cevapları yayınlandı mı kontrol edecekler. AÖF sınav soru cevapları henüz yayınlanmadı. Soru cevap anahtarının Pazar günü yapılacak sınavlar sonrasında ya da Pazartesi günü erişeme açılması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖF bütünleme sınav sonuçları, genelde sınavdan 10-14 gün sonrasında açıklanıyor. Sınav sonuçları ATA AÖF öğrenci giriş ile ya da mobil uygulama ile öğrenilebiliyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi almak için Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sayfasından T.C. kimlik numaranız/ kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girişi sağladıktan sonra "Sınav ve Dersler" sekmesinden "29-30 Haziran Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri" linkine tıklayarak sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ