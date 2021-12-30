ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavları online mı olacak?
ATA AÖF final sınavlarının başlamasının ardından ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları online mı olacak? İşte, ATA AÖF bütünleme sınav takvimi 2021!
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI ONLİNE MI?
ATA AÖF bütünleme sınavları online olacağına dair bir açıklama gelmedi.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.
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