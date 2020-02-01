ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi

01.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:10

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, 1 - 2 Şubat günlerinde gerçekleştirilecek bütünleme sınavı için sınav giriş belgelerini nereden alacaklarını sorguluyor. Adaylar sınava TC kimlik kartları ve sınav giriş belgeleri ile girebilecek. ATA AÖF sınavı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

ATA AÖF sınav giriş belgesi için tıklayın...

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı giriş belgesi, fakültenin resmi adresinden edinilebilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında "Sınav ve Dersler" bölümü altındakisınava tıklayarak sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020 tarihinde ve saat 09.30'da düzenlenecek. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak söz konusu sınavın iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bütünleme sınav sonuçları açıklandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.