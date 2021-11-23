ATA-AÖF Ara Sınavını Başarıyla Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde ve yurt dışında Azerbaycan Bakü'de başarıyla gerçekleştirdi. 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen ara sınav, T. C. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu Covid-19 pandemi kuralları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen koşulları gözetilerek yapıldı. Öğrenciler sınav salonlarına sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi.

Ara Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 281 bin 678 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1068 engelli öğrencilerimizden 938 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 4562 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi. Ayrıca en az 1297 öğrenci COVID-19 pozitif veya COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alındılar.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 2407 binada, 95 Sınav Merkez Yöneticisi, 2407 Bina Sınav Sorumlusu, 1071 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 2382 Bina Yöneticisi, 29 Bin 775 Salon Başkanı, 31 Bin 210 Gözetmen ve 7044 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 125 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

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