ATA AÖF 2017 2018 Vize Sınavı Giriş Yerleri Belli Oldu mu

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ATA AÖF Sınav giriş yerleri Aralık ayında belli olması beklenilmekte.

2017-2018 ATA AÖF Ders Kayıtları 2-8 Ekim 2017 tarihleri arasında, Mazeretli Ders Kayıtları 9-15 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak. ATA AÖF Eğitim Öğretim (Dersler) 9 Ekim 2017 - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2017-2018 ATA AÖF Ara Sınavlar (Vize) 2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak.2017-2018 ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) 20-21 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak.2017-2018 ATA AÖF Bütünleme Sınavı 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2017 ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavlar (Vize) Sınava Giriş Belgesi'ni ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmayan öğrenciler sınavlara giremezler. Öğrenciler; Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı,Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) sınava girerken yanlarında bulundurmalıdırlar. Sınav Giriş Belgesi'ni https://obs.atauni.edu.tr/auth adresinden alabilirsiniz.

Sınav düzenine aykırı davranışlar gösteren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Konuyla ilgili tutanak tutularak, yapılacak soruşturma sonucuna göre öğrenci ile ilgili bir karara varılır.Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.

Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin isimleri Bireysel Sınav İptal Tutanağı'na yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır.Fakültemize konu ile ilgili bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde gerekli işlemler yürütülür ve Sınav Komisyonu durumunuzu karara bağlar.