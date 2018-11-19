Ata Anı Evi'ne Büyük İlgi

Atatürk'ün 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu öncesi kenti ilk kez gördüğü nokta olan Belkahve'deki Ata Anı Evi her yaştan binlerce ziyaretçiye ağırlıyor. Ata Anı Evi Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KESİAD) yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. KESİAD Başkanı Haluk Meriç, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunun yansıtıldığı Ata Anı Evi'nde bulunmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade ederek, "Hem Bornova'ya hem İzmir'e hem de Türkiye'ye böylesine güzel bir eser kazandıran ve burada hep birliktetoplanmamıza imkan sağlayan Bornova Belediye Başkanı Sayın Olgun Atila'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bornova Belediyesi'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesinin ruhunu yaşatığı Ata Anı Evi Kemalpaşalı sanayicileri ağırladı. Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Kasım ayı yönetim kurulu toplantısını Ata Anı Evi'nde yaptı. Ziyarete açıldığı 9 Eylül 2016'dan bu yana Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan eşyaların ve tarihi belgelerin sergilendiği, zafere giden yoldaki zorlukların belgesellerle anlatıldığı Ata Anı Evi'ni gezen KESİAD yönetim kurulu üyeleri, sergilenen eserlerin detaylarıyla ilgili bilgi de aldı.

KURTULUŞ RUHUNU HİSSETTİK

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç,"9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti seyredip kahve içtiği noktada yer alıyor oluşumuz ile Kurtuluş Dönemi mücadelesinin milli ve manevi ruhunu hissetmek çok ayrı bir heyecan veriyor. Hem Bornova'ya hem İzmir'e hem de Türkiye'ye böylesine güzel bir eser kazandıran ve burada hep birliktetoplanmamıza imkan sağlayan Bornova Belediye Başkanı Sayın Olgun Atila'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Atatürk'ün 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu öncesi kente ilk kez baktığı nokta olan Belkahve'de hayata geçirilen Ata Anı Evi, İzmirlilerden büyük ilgi görüyor. Bornova Belediyesi'nce tarihe yakışır şekilde yenilenerek 9 Eylül 2016 tarihinde hizmete açılan Ata Anı Evi'ni ziyaret edenler tarihe yolculuk yapıyor. Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Ata Anı Evi'ni 30 binden fazla kişi gördü.